Best Of 2017

Readers Picks: Home Improvement

click to enlarge Best Real Estate Brokerage Real Estate Brokerage Napa Coldwell Banker Brokers of the Valley cbnapavalley.com Sonoma Liz Uribe, Better Homes & Gardens Real Estate 7300 Healdsburg Ave., Ste. B, Sebastopol. 707.829.2011. Best Moving & Storage Moving & Storage Sonoma Redwood Moving & Storage 190 Foss Creek Circle, Ste. K, Healdsburg. 707.433.2240. Best Self-Storage Self-Storage Napa Storage by George! 1135 Golden Gate Drive, Napa. 707.224.8400. Sonoma Southpoint Self Storage 6905 Southpoint Ave., Sebastopol. 707.329.0817. Best Architect Architect Napa Backen, Gillam & Kroeger Architects 1421 Main St., St. Helena. 707.967.1920. Sonoma Paul Gilger, Hedgpeth Architects 2321 Bethards Drive #B, Santa Rosa. 707.523.7010. Best Commercial Contractor Commercial Contractor Napa Willoughby Construction 1325 Orchard Ave., Napa. 707.337.2916. Sonoma Earthtone Construction 6932 Sebastopol Ave., Ste. A, Sebastopol. 707.823.6118. Best Residential Contractor Residential Contractor Napa Willoughby Construction 1325 Orchard Ave., Napa. 707.337.2916. Sonoma Karma Dog Construction karmadogconstruction.com Best Roofer Roofer Napa Golden Gate Roofing Services 4225 Solano Ave., Napa. 707.294.2145. Sonoma Ridgeline Roofing ridgelineroofingco.com Best Solar Supplier Solar Supplier Sonoma Solar Works 400 Morris St., Ste. C, Sebastopol. 707.829.8282. Best Kitchen/Bath Remodeler Kitchen/Bath Remodeler Napa Napa Kitchen & Bath 477 Walnut St., Napa. 707.226.6063. Sonoma TeeVax Home Appliance & Kitchen Center 422 Wilson St., Santa Rosa. 707.545.1195. Best Carpeting/Flooring Carpeting/Flooring Napa Abbey Carpets Unlimited 1145 Jordan Lane, Napa. 707.261.8000. Sonoma Empire Floors 1735 Piner Road, Santa Rosa. 707.524.2594. Best Painting Contractor Painting Contractor Napa Napco Painting Contractors 2310 Laurel St., Ste. 7, Napa. 707.255.4359. Sonoma Coy Brown Painting coybrownpainting.com Best Electrician Electrician Napa Up Valley Electric upvalleyelectric.com Sonoma Spyrka Electric 380 Morris St., Ste. G, Sebastopol. 707.523.3155. Best Plumber Plumber Napa Steve Silva Plumbing stevesilvaplumbing.com Sonoma Joe's Plumbing joesplumbing.us Best Locksmith Locksmith Napa Horton's Lock & Key Shop 1602 Yajome St., Napa. 707.224.2640. Sonoma Bill's Lock & Safe Service 860 Piner Road, Santa Rosa. 707.544.7355. Best Deck & Fencing Deck & Fencing Napa Nix Construction 1144 Rimrock Drive, Napa. 707.337.1168. Sonoma Deckmaster Fine Decks deckmasterfinedecks.com Best Landscape Design Landscape Design Napa Claudia Schmidt Landscape Design claudiaschmidtlandscape.com Sonoma Permaculture Artisans permacultureartisans.com Best Nursery/ Garden Center Nursery/ Garden Center Napa Van Winden's Garden Center 1805 Pueblo Ave., Napa. 707.255.8400. Sonoma Harmony Farm Supply 3244 Gravenstein Hwy. N., Sebastopol. 707.823.9125. Best Tree Service Tree Service Napa Pacific Tree Care pacifictreecare.com Sonoma Sandborn Tree Service Inc. sandborntree.com Best Hauling Hauling Sonoma Junk-A-Haulics junk-a-haulics.com Best Appliance Repair Appliance Repair Napa Clark's Ace Hardware 325 Lincoln Ave., Napa. 707.255.4272. Sonoma Asien's Appliance 1801 Piner Road, Santa Rosa. 707.546.3749. Best Home Furnishings Home Furnishings Napa Poor House 835-A Lincoln Ave., Napa. 707.294.2066. Sonoma Cokas Diko 1125 W. Steel Lane, Santa Rosa. 707.568.4044. Best Home Improvement Store Home Improvement Store Sonoma Friedman's Home Improvement 4055 Santa Rosa Ave., Santa Rosa. 707.584.7811. 429 N. McDowell Blvd., Petaluma. 707.774.8400. 1360 Broadway, Sonoma. 707.939.8811. Best Paint Supplier Paint Supplier Napa Devine Paint Center 971 Lincoln Ave., Napa. 707.226.5211. Sonoma Peterson's Paint 800 Lindberg Lane, Ste. 140, Petaluma. 707.763.1901. Best Cleaning Service Cleaning Service Sonoma Crystal Clear Home 6741 Sebastopol Ave., Ste. 110, Sebastopol. 707.827.3316. Best Carpet Cleaning Carpet Cleaning Napa Extreme Steam extremesteamnv.com Sonoma Esteam Carpet & Tile Care 1814 Empire Industrial Court, Ste. 1, Santa Rosa. 707.575.4939. Best Window Cleaners Window Cleaners Napa Absolutely Clear Window Cleaning absolutelyclearwindowcleaning.com Sonoma Oasis Window Cleaning oasispros.com Best Home Organizer Home Organizer Napa Angela Hoxsey, House in Order houseinorder.com Sonoma Ruth Hansell, Clutter Demolition clutterdemolition.com